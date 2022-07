Premiate in Consiglio le due nuove attività storiche di Calolzio

Il Comune di Calolziocorte ha reso omaggio in Consiglio alle due nuove attività storiche presenti in città. Si tratta della Concessionaria d'auto Cattaneo (negozio storico) di corso Europa e della pasticceria Fratelli Corti (bottega artigiana storica) di via Calvi, di recente riconosciute ufficialmente da Regione Lombardia insieme ad altre 23 realtà presenti nella provincia di Lecco. Alle due famiglie è stata consegnata una targa come premio e riconoscimento per il prezioso lavoro che hanno svolto e continuano a svolgere sul territorio.

Ieri sera, in apertura del Consiglio comunale il sindaco Marco Ghezzi ha consegnato la targa a Cattaneo (nella foto) ricordando, con soddisfazione, che anche la sua famiglia era stata titolare di un negozio di macchine. Felici anche i premiati che insieme al titolo di attività storica hanno ora un riconoscimento in più da parte della loro città.