Calolzio, pannelli e illuminazioni ad hoc per contrastare l'area fatiscente

L'area oggetto di degrado è di competenza privata e il problema si trascina da tempo: il Comune decide allora di intervenire lungo il perimetro per limitare il più possibile il disagio e il brutto colpo d'occhio con un intervento mirato. Succede a Calolziocorte. L'edificio fatiscente in questione si trova nel centro storico, a due passi dalla chiesa Arcipresbiterale.

«Considerato il protrarsi della situazione di degrado in corrispondenza dell’ex area Gamba, abbiamo deciso di intervenire realizzando dei pannelli ad hoc sul perimetro dell’area privata e di prevedere un punto luminoso per illuminare la strada adiacente, recentemente asfaltata dal Comune in attesa dell’intervento del privato, che dovrà ripristinare la pavimentazione in porfido» - ha fatto sapere oggi l'Amministrazione guidata dal sindaco Marco Ghezzi.

La proposta, lanciata dal consigliere Mastroberardino, sarà realizzata in breve tempo

L’idea è stata lanciata dal consigliere comunale Fabio Mastroberardino, capogruppo della lista “Ghezzi Sindaco”, che ha sviluppato l’idea per risolvere i problemi di questa area. «Purtroppo - spiega l'esponente della maggioranza di centrodestra - l’area in oggetto è in una situazione di degrado da molto tempo, e le prospettive di veder realizzato l’intervento privato di riqualificazione non sono a breve termine. Per questo ho proposto al sindaco e alla giunta un progetto che permettesse di migliorare l’attuale situazione. Molto semplicemente l’Amministrazione predisporrà dei pannelli in Dbond a circoscrivere l’area, sui quali abbiamo idea di stampare delle foto storiche di Calolziocorte per realizzare una mostra legata all’evoluzione della nostra città. A riguardo - conclude Mastroberardino - ho sviluppato un paio di fotoinserimenti che chiariscono graficamente la proposta».

In merito all'iniziativa, il sindaco Ghezzi ha quindi precisato: «La proposta di Mastroberardino è stata accolta dalla Giunta che provvederà a breve alla realizzazione dei pannelli e all’installazione di un punto luminoso per migliorare la qualità di quell’area, in attesa dell’intervento del privato».