Cambia Calolzio: «Il Comune individui un locale pubblico inutilizzato da destinare a test rapidi e vaccinazioni antinfluenzali»

Mettere a disposizione uno dei locali di proprietà comunale inutilizzati per adibirlo a spazio dove poter svolgere test rapidi e vaccinazioni. Questa la proposta del gruppo civico "Cambia Calolzio", rappresentato in Consiglio da Diego Colosimo e Daniele Vanoli. Proprio Colosimo ha firmato e inviato una lettera al sindaco Marco Ghezzi illustrando l'iniziativa mirata anche ad aiutare a decongestionare l'ospedale.

«Fermo restante il massimo impegno ad utilizzare tutto ciò che aiuta nella prevenzione come la mascherina, il distanziamento fisico e il lavarsi spesso le mani, pensiamo che sia quanto mai necessario, in un momento come questo, decongestionare l’ospedale e gli altri presidi sanitari - spiega Diego Colosimo - Una difesa contro il dilagare del virus, al di là delle importanti linee guida di Governo e Regione, è anche cercare di ridurre la riproduzione del virus facendogli il vuoto attorno. Partendo dal fatto che per il dover effettuare tamponi, test ecc... presso l’ospedale serve tempo, si devono far code, si creano inopportuni assembramenti e si ingolfa il sistema, abbiamo proposto al sindaco di fare un passo di attacco in avanti, mettendo a disposizione uno dei molti immobili vuoti comunali per poter, in accordo con l’Ats di Lecco, effettuare in loco i test e altresì organizzare al meglio l’affluenza che inevitabilmente ci sarà per le vaccinazioni antinfluenzali. Il contrasto attivo al coronavirus da parte del Comune non lo si può fare solo con gli interventi di controllo e repressivi da parte della vigilanza urbana, ma anche e ancor più tentando di arginarne la diffusione, decongestionando tutte le strutture pubbliche possibili, mettendo a disposizione come Comune dei luoghi dove poter fare test, informazione e vaccinazioni antinfluenzali».

Un appello anche a medici e infermieri in pensione

«Ora - aggiunge l'esponenti di Cambia Calolzio - dopo aver suggerito, settimane fa, nell’ambito della discussione annuale sul “piano del diritto allo studio” al sindaco e al Consiglio comunale di fare appello a tutti i medici e infermieri residenti in pensione a Calolziocorte, perché si mettessero volontariamente a disposizione delle scuole per momenti informativi e per interventi di screening in casi anche di sintomi dubbi dei ragazzi, dei docenti e degli altri operatori scolastici, abbiamo sollecitato un intervento per la messa a disposizione di un luogo ad hoc per la prevenzione».

La lettera al sindaco

Ecco il testo della lettera-appello inviata nei giorni scorsi dal Consigliere Colosimo al sindaco Ghezzi.