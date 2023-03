Riaperto l'ufficio postale di Calolzio. In arrivo nuovi servizi

Ha riaperto ieri al pubblico l?ufficio postale di Calolziocorte. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto ?Polis - Casa dei Servizi Digitali?, l?iniziativa ideata da Poste Italiane "per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio".

I lavori di ristrutturazione erano stati avviati a fine ottobre e hanno interessato l?intera sede di via Locatelli 1/a, a lato della Lecco-Bergamo. In particolare sono stati eliminati i vetri blindati nella sala al pubblico rendendo più funzionale e agevole il rapporto tra gli operatori di sportello e la clientela, sono stati ribassati due sportelli per favorire la relazione ed è stata creata una nuova sala consulenza.

Pannelli solari e videosorveglianza

Tutti gli impianti sono stati rinnovati con luci led a basso impatto energetico e sono stati realizzati i lavori di predisposizione per l?installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell?immobile. È stato inoltre rinnovato l?impianto di videosorveglianza.

Nelle prossime settimane sono previsti altri interventi che interesseranno l?area esterna di pertinenza dell?ufficio postale, con la realizzazione di parcheggi dedicati, l?installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e la realizzazione di un?area giardino con panchine. L?ufficio postale di Calolziocorte è a aperto ai cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.