Calolzio, riparte il green-truck nelle frazioni collinari

Sabato 1°aprile riparte a Calolziocorte il green truck, il mezzo di Silea che ogni 1° e 3° sabato del mese raggiunge le frazioni collinari per favorire la raccolta del verde (sfalci d’erba, potature, foglie secche, ramaglie) delle utenze domestiche. Il truck di Silea stazionerà a Sopracornola (dalle ore 8.30 alle 9.15, nei pressi della chiesa), a Lorentino (dalle 9.45 alle 10.30, nel parcheggio del cimitero), a Rossino (dalle 10 alle 10.45, nel parcheggio di via Laurenziana/via Piave e dalle 11.00 alle 11.45 in via don Minzoni, all’altezza del civico 6).

Migliora la differenziata: +10% dall'introduzione del sacco rosso

"Abbiamo voluto confermare anche per il 2023 il passaggio del green truck. La sperimentazione avviata lo scorso anno ha registrato fin da subito un ottimo riscontro: è un servizio di prossimità apprezzato e sfruttato dalla cittadinanza, in particolare nei mesi in cui sono più frequenti gli sfalci d’erba e le potature - spiega il vicesindaco, con delega all’ambiente, Aldo Valsecchi - Il nostro obiettivo è migliorare ulteriormente la raccolta differenziata che, con l’introduzione del sacco rosso a gennaio 2022 è aumentata di 10 punti percentuali in un solo anno, raggiungendo oggi il 77%. Un risultato per il quale dobbiamo ringraziare anzitutto i nostri cittadini, per l’impegno e la sensibilità che hanno dimostrato".

Ogni 2° giovedì del mese passa a Calolzio l’ecostazione mobile

Silea ricorda inoltre che ogni 2° giovedì del mese a Calolziocorte è previsto il passaggio dell’ecostazione mobile, il mezzo itinerante per la raccolta di vernici e solventi, toner, oli di cucina e di frittura, lampadine e neon, batterie, insetticidi. Orari e punti di fermata sono disponibili sull’ecocalendario e sul sito internet www.sileaspa.it: anche per il 2023 il servizio, come già lo scorso anno, è stato potenziato con il passaggio anche nelle frazioni di Lorentino e Sopracornola, oltre che Rossino e Sala.