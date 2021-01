Dimesso dall'ospedale il sindaco di Calolzio

Il sindaco di Calolziocorte sta meglio ed è stato dimesso nel tardo pomeriggio di oggi dall'ospedale Manzoni dove si trovava ricoverato da ieri sera. La buona notizia è stata resa nota dai colleghi assessori poco fa. Marco Ghezzi era stato ricoverato alle 20 di martedì 29 dicembre dopo essere stato colto da un lieve malore durante il Consiglio comunale che si stava svolgendo on line.

Molte le attestazioni di vicinanza espresse nei confronti del primo cittadino, la cui condizioni di salute non sono comunque mai apparse gravi. Vista la situazione, e per permettere lo svolgimento di alcuni esami e controlli a scopo precauzionale, Ghezzi era stato comunque trasportato subito in ambulanza in ospedale e trattenuto nella notte. Lo stesso sindaco, con alcuni messaggi via whatsapp aveva voluto rassicurare amici e colleghi dell'Amministrazione già nella prima mattina di oggi.