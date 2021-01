Dal superbonus alle auto elettriche, a Calolzio uno sportello di consulenza gratuita per cittadini e imprese

Uno sportello di consulenza gratuita per avere chiarimenti in merito a normative e opportunità legate al superbonus 110%, auto elettriche, crediti bancari e non solo. Lo ha attivato il Comune di Calolziocorte conferendo alla società Energy Project System Srl l'incarico di "consulenza gratuita a cittadini, imprese e tecnici" in merito a: 1) Verifica consumi e risparmio energetico; 2) Credito bancario; 3) Mobilità elettrica; 4) Ecobonus e superbonus 110%.

Orari e contatti

Il servizio - chiamato Punto Comune - prenderà il via da lunedì 11 gennaio e avrà una durata di tre mesi. Gli interessati potranno contattare lo sportello tutti i lunedì dalle ore 13.30 alle 17.30 scrivendo alla mail calolziocorte.lc@puntocomune.eu oppure contattando il numero +39 375 6751336. Per ulteriori informazioni www.comune.calolziocorte.lc.it