La Tenda del sorriso della casa di riposo di Calolzio conquista il "The Guardian"

La notizia della Tenda del Sorriso allestita alla Casa "Madonna della Fiducia" di Calolzio per avvicinare in sicurezza anziani e parenti durante il periodo delle restrizioni anticovid ha superato i confini locali e nazionali.

Il celebre giornale "The Guardian" del Regno Unito ha infatti deciso di dedicare uno spazio alla bella iniziativa ideata dallo staff di infermieri e dipendenti guidati dal direttore generale Ivano Venturini e dal direttore sanitario Davide Fumagalli. « La cura della salute e la sicurezza sono indubbiamente una priorità alla quale abbiamo sempre prestato la massima attenzione - avevano spiegato - ma anche gli aspetti psicologici e affettivi non vanno mai dimenticati ». Ecco così nascere la tenda del sorriso .

Non solo i calolziesi, ma ora anche il "The Guardian" ha apprezzato l'idea, concretizzata già dallo scorso fine novembre alla casa di riposo che fa capo alla parrocchia di San Martino. "Milan, Italy - Relatives make contact through protective glass that allows guests to meet relatives at the Casa Madonna della Fiducia care home in Calolziocorte" è il testo che correda l'immagine postata sul sito internet della testata. Soddisfazione da parte del personale della Rsa per questa sorta di riconoscimento internazionale.

E proprio in queste ore la dirigenza della casa di riposo di Foppenico ha inoltre reso noto che sta cercando un infermiere per ampliare l'organico. Chi fosse interessato a partecipare alla selezione puà inviare domanda e curriculum alla mail uffici@casamadonnadellafiducia.it