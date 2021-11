I Volontari del Soccorso di Calolzio inaugurano la nuova ambulanza

La ciliegina sulla torta dei 50 anni. Dopo i recenti festeggiamenti per l'importante compleanno, i Volontari del Soccorso di Calolziocorte inaugurano ora una nuova ambulanza, attrezzata anche per i servizi di emergenza. Il presidente Fabrizio Vatteroni invita tutta la cittadinanza a partecipare all'iniziativa organizzata per domani, sabato 6 novembre alle ore 15, nella sede di via Mazzini.

"Nell'occasione verrà benedetta e inaugurata la nuova ambulanza a disposizione dell'associazione - conferma Fabrizio Vatteroni - Come annunciato in occasione delle recenti iniziative per il 50°, siamo ora riusciti a potenziare il nostro parco mezzi. Daremo anche la possibilità di far vedere dal vivo ai bambini cm'è fatto all'interno un veicolo per il pronto intervento. Saranno poi con noi gli alpini del gruppo Pippo Milesi di Calolzio che prepareranno caldarroste e vin brulè. Tutta la popolazione è invitata".