Aumentano i servizi chiesti dalla popolazione, i Volontari del Soccorso di Calolzio cercano personale

Vuoi lavorare per un periodo insieme ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte? Ecco allora l'occasione che fa per te. L'associazione di via Mazzini cerca infatti personale dipendente a tempo determinato. Il motivo? Lo spiega lo stesso presidente dei Volontari, Fabrizio Vatteroni: "La necessità di ricorrere a personale 'dipendente' è dovuta in parte al periodo estivo, nel quale parte dei volontari si assenta per le vacanze estive, ma soprattutto al continuo aumento dei servizi che ci vengono richiesti dalla popolazione".

I requisiti richiesti e come fare domanda

I dettagli del contratto sono spiegati in un volantino preparato dall'associazione. "I Volontari del Soccorso di Calolziocorte ricercano per assunzione con contratto a tempo determinato per 6 mesi, addetti al soccorso sanitario extra-ospedaliero per servizi di emergenza urgenza e/o servizi di trasporto sanitario".

Fabrizio Vatteroni, presidente dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

È richiesta la disponibilità su turni di 24 ore 7 giorni su 7, con orario flessibile, in base alle esigenze dell'associazione, per un monte ore settimanale di 38 ore, oltre ad eventuali reperibilità e festivi. "L'assunzione - spiega inoltre l'associazione calolziese - avverrà tramite agenzia del lavoro con regolare contratto CCNL Anpas".

I candidati dovranno avere le seguenti qualifiche:

Soccorritore - esecutore e Blsd rilasciato dalla Aat di Areu

Autista emergenza - urgenza 118

"I candidati dovranno avere le caratteristiche previste dall'art. 31, comma 2, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum vitae via mail a presidenza@volontaricalolzio.it allegando le certificazioni richieste. I candidati rispondenti alle richieste verranno contattati per un colloquio valutativo". Al momento non è ancora stato deciso quante personale saranno assunte: si parla di uno o due candidati.