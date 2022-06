Calolzio: cambia il giorno della raccolta del vetro porta a porta

A Calolziocorte cambia il giorno della raccolta del vetro porta a porta: dalla settimana prossima sarà il lunedì e non il più mercoledì. Lo ha reso noto Silea - la società che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti per l'intera provincia di Lecco e che a Calolzio svolge direttamente la raccolta dei rifiuti - precisando che il servizio a domicilio avverà sempre a settimane alterne. Il primo giorno di esposizione sarà lunedì 4 luglio per la zona A e lunedì 11 luglio per la zona B. Cambia dunque il giorno - che diventa il lunedì - ma non cambia la settimana.

Silea ha inoltre predisposto una specifica campagna di comunicazione che prevede, oltre ad affissioni, locandine, news, spot, anche l’apposizione di un adesivo informativo su tutti i singoli contenitori per la raccolta del vetro utilizzati dai cittadini.

Il sindaco: "L'attenzione verso la raccolta differenziata è aumentata"

"Questo cambiamento si è reso necessario per il successo che ha registrato la misurazione puntuale dei rifiuti, introdotta quest’anno - commenta il sindaco Marco Ghezzi - L’attenzione verso la raccolta differenziata è aumentata e questo ha prodotto un conferimento maggiore di plastica e vetro che ha reso difficoltosa la raccolta di entrambe le tipologie di rifiuti nella stessa giornata".

L'Amministrazione comunale ha inoltre previsto ulteriori fasi di distribuzione dei sacchi rossi e azzurri, sempre presso il municipio di piazza Vittorio Veneto. La distribuzione avverrà con cadenza quindicinale presso la sede Comunale (entrata laterale) nelle seguenti date ed orari. Si riparte giovedì 30 giugno.

La nuove date di distribuzione dei sacchi rossi e azzurri in municipio