Cambia Calolzio: «Sul lungoadda c'è un albero monumentale poco noto, valorizziamolo»

«In Italia solo pochi esemplari superano i sette metri di circonferenza del fusto; uno di questi giganti verdi vive a Calolziocorte in località Lavello». Lo ricorda il gruppo civico "Cambia Calolzio" che in vista della giornata nazionale degli alberi in programma il prossimo 21 novembre, vuole organizzare insieme al Parco Adda Nord e con il coinvolgimento delle scuole una piccola iniziativa per valorizzare l'albero monumentale situato nell'area verde a lato di viale De Gasperi, nei pressi del fiume.

«Giusto conoscere e tutelare la natura»

«A tal riguardo abbiamo ipotizzato e proposto all'ente parco di posizionare, a cura e a spese del nostro gruppo, un cartello illustrativo con le caratteristiche agronome dell’esemplare - precisa il consigliere comunale Diego Colosimo - In realtà sembra che in quell'area di Calolzio ci siano ben due alberi monumentali. Sono tante le persone che passano in zona Lavello e in pochi in realtà si accorgono di questa maestosa pianta che ha più di cento anni. Ne ho già parlato con il presidente del Parco, l'avvocato Francesca Rota che ha definito l'iniziativa interessante. Mi ha detto di sentire in merito anche il Comune, ne ho parlato con il vicesindaco Aldo Valsecchi che si è detto in linea di massima disponibile. A breve vedremo di definire nei dettagli l'iniziativa».