«Area ex Gamba in centro città, la Giunta propone di nascondere il degrado»

L'intervento antidegrado proposto dall'Amministrazione per l'area ex Gamba in centro città non piace all'opposizione di "Cambia Calolzio". Il gruppo guidato da Diego Colosimo parla di un progetto illusorio e insufficiente, accusando la Giunta "dormiente" di volere solo eclissare il problema senza risolverlo, un po' come quando si nasconde la polvere sotto il tappeto.

«Dopo aver segnalato nel corso degli anni più volte la necessità di mettere fine al persistente degrado della cosiddetta “area Gamba” e aver al riguardo indetto per la mattina di domenica prossima, 21 febbraio, un incontro pubblico all’aperto nella piazzetta antistante, la dormiente Giunta comunale si è svegliata e ha emesso un comunicato stampa preannunciando la copertura della recinzione con dei pannelli riproducenti foto storiche della città - dichiara Colosimo - Per definire questo intervento esiste solo un modo di dire: mettere la polvere sotto il tappeto. Prima domanda: chi pagherà questa poco astuta ed improvvida pratica che spesso col tempo vedrà alzarsi il tappeto e riaffiorare l’abbondante degrado? I cittadini hanno già pagato con il degrado e, anche se limitata, con l’occupazione dello spazio pubblico utilizzato con la recinzione. Non si può essere sempre bonari, quando ci vuole bisogna alzare l’asticella dei doveri a cui sono tenuti i privati».

Il capogruppo di "Cambia Calolzio" invita quindi tutti i cittadini a partecipare all'assemblea pubblica sul tema per avanzare proposte concrete e favorire un confronto utile: «A noi non sono troppo simpatici gli illusionisti che subdolamente nascondono la polvere sotto il tappeto anziché risolvere i problemi. Su cosa sia più giusto fare, come intervenire, lo vogliamo ascoltare direttamente dalla voce dei cittadini del quartiere durante l’incontro pubblico all’aperto già programmato per domenica 21 febbraio alle ore 10.30».