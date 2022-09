"Cambia Calolzio" pianta fiori biologici per aiutare le api

Hanno piantato fiori biologici per aiutare le api, insetti preziosissimi per l'ecosistema. Questa l'iniziativa messa in atto nella mattinata di oggi da parte del gruppo di opposizione "Cambia Calolzio" in occasione dello sciopero globale per il clima, indetto da Fridays For Future.

"Per aiutare le api basta piantare fiori biologici giusti, e noi oggi lo abbiamo fatto lungo un pezzo di prato nella zona adiacente l’ex discarica della Sali di Bario - ha spiegato Diego Colosimo, portavoce del gruppo Cambia Calolzio - Due anni fa avevamo proposto all’Amministrazione comunale di seminare i fiori di facelia per sostenere le api, ma non ne ha fatto nulla. Così abbiamo deciso di farlo noi a nostre spese. Un terzo del nostro cibo dipende dall’opera di impollinazione delle api. Se le api sparissero, le conseguenze sulla produzione alimentare sarebbero devastanti. Purtroppo in questi ultimi tempi le api stanno morendo in quantità tale che rischiano di sparire. Non solo pesticidi e perdita di biodiversità, ma il precario numero di api è dovuto anche alla crisi climatica che sta modificando il ciclo naturale".

"Noi di Cambia Calolzio, dando seguito alle decine e decine di iniziative portate avanti in questi anni a difesa dell’ambiente, abbiamo deciso di svolgere un ruolo attivo non solo sostenendo le richieste avanzate da Fridays For Future ai Governi, dentro lo Sciopero Globale per il Clima, ma anche di agire seminando un mix di fiori per le api - aggiunge Colosimo - Una piccola azione positiva per il clima, l’ambiente e le api. Certo una piccola cosa, che non va a compensare i danni causati dalla Lega che guida il Comune, che più che abbattere alberi monumentali e cementificare, anziché piantumare, come ha fatto con il parcheggio nella zona monumentale del Lavello, non sa fare".