«Si dia concretezza alla Giornata contro lo spreco alimentare»

Un'alleanza tra commercianti, ristoratori, associazioni, parrocchie e altre realtà locali per combattere lo spreco alimentare e favorire allo stesso tempo la consegna di cibo a chi si trova più in difficoltà. Questa la proposta del gruppo civico "Cambia Calolzio" in vista della Giornata nazionale contro lo Spreco Alimentare in calendario venerdì 5 febbraio 2021.

«Per l’ottavo anno consecutivo questo è un appuntamento molto importante sul terreno dell’ecosostenibilità, oggi ancor più degli anni passati, in quanto la pandemia ha allargato le fasce di bisogno - dichiara il portavoce Diego Colosimo - Questi ed altri acclarati problemi che richiamano attenzione ed interventi contro lo spreco alimentare richiedono però la necessità di passare dagli appelli ai fatti. Il Gruppo Civico Cambia Calolzio, a tal riguardo, ha più volte ha proposto, anche alla luce dei dispositivi della Legge n. 166 dell’agosto 2016, di avviare un progetto contro lo spreco alimentare».

Sempre secondo il Consogliere comunale di opposizione: «I “bonus alimentari” messi a disposizione dalle risorse economiche assegnate dal Governo al nostro comune e distribuiti anche con il supporto delle associazioni di volontariato sono un positivo intervento, ma restano solo una insufficiente risposta contingente alla lievitazione dei bisogni e delle povertà derivanti dalla crisi economica e dalla pandemia. Un intervento questo che richiederebbe, secondo noi, anche un ulteriore approccio di contenimento degli sprechi alimentari per dare, pur in maniera parziale, una minima risposta alle fasce più deboli».

Ora, per dare non solo concretezza e senso alla giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si terrà venerdì prossimo il Gruppo Civico Cambia Calolzio ha inviato nuovamente al sindaco di Calolziocorte la proposta di dar vita ad una “cabina di regia”, a cui far partecipare: commercianti, ambulanti, ristoratori, gestori di mense, cittadini che lavorano orti, farmacisti, associazioni di volontariato sociale, parrocchie, Caritas, San Vincenzo, il gruppo alpini e le altre associazioni d’arma presenti sul territorio, e sindacati «per organizzare un progetto contro lo spreco alimentare e un luogo di gestione delle derrate alimentari (ad esempio ex distretto sanitario di piazza Kennedy oppure ex scuole elementari di Sala o altro immobili comunale attualmente inutilizzato) da destinare a fini sociali».