Camminata "Da Fiore a Giglio" e sgambata a Camposecco: attenzione alla viabilità

La camminata della legalità "Da Fiore a Giglio" e la "sgambata" a Camposecco. Queste le due manifestazioni in programma domani e domenica per le quali - come precisato dagli uffici comunali di Lecco - sono previste alcune modifiche alla viabilità ordinaria con provvisorie chiusere al traffico di alcune vie cittadine per lo svolgimento in sicurezza degli eventi stessi. Ecco, di seguito, le variazioni nei dettagli.

Giovedì 3 novembre "Da Fiore a Giglio: legalità in cammino"

Giovedì 3 novembre dalle ore 10 alle 11.30 è in programma “Da Fiore a Giglio: legalità in cammino”, un percorso a tema legalità promosso dal Cpl - Centro Promozione Legalità Lecco, che si snoderà da via Belfiore in via Baracca, via Tito Speri, via Rivolta, via Guglielmo Marconi, via Giuseppe Badoni, via Arlenico e via Ghislanzoni, per concludersi in piazza Padre Cristoforo. Per consentirne lo svolgimento sono istituiti il divieto di transito veicolare dalle 10 alle 11.30 in piazza Padre Cristoforo e su tutte le strade interessate dalla manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 alle 12 in corso Carlo Alberto, nel tratto compreso tra via Guado e via Rosmini.

Domenica 6 novembre la 34^ "Sgambata Maggianico - Camposecco"

Domenica 6 novembre dalle ore 9 alle 11 si terrà la 34^ "Sgambata Maggianico - Camposecco - Maggianico", in parte su tracciato urbano e in parte lungo sentieri di montagna. In vista dello svolgimento della manifestazione è istituito il divieto di transito veicolare, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, in via Zelioli, via San Rocco, via Paisiello, via Alle Fornaci, nel tratto tra via Paisiello e via Donizetti, via Donizetti, via Pergolesi, via Mascagni, via Alla Fonte e via San Rocco.