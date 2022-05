Oltre 500 partecipanti alla Camminata solidale tra Olginate e Valgreghentino

Oltre 500 partecipanti, per la precisione 532. Un successo pieno la Camminata solidale organizzata domenica mattina sulle strade fra Olginate e Valgreghentino. L'evento, valido per i concorsi Fiasp e Paesaggi Lariani, è stato promosso da Aido, Avis, Pro loco, Comuni e altre associazioni dei due paesi.

In tanti si sono ritrovati prima delle 9 alla palestra di via Campagnola a Olginate, per affrontare a piacimento tre percorsi di 7, 14 e 21 chilometri. La bella giornata di sole e il clima caldo hanno accompagnato i numerosi partecipanti lungo il tragitto, in un clima di amicizia e condivisione.