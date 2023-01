Scatta la campagna per trasformare la Valsassina in destinazione turistica invernale

La Valsassina come nuova meta turistica non solo nei dintorni fuori Lecco, ma anche dall'estero: è l'ambizioso progetto della rete di imprese "Montagne del Lago di Como".

"Il nostro obiettivo - spiegano gli operatori - è organizzare l'offerta turistica invernale della Valsassina per raggiungere i mercati turistici nazionali ed europei: la campagna promozionale 'Sci e Neve' è il primo passo verso questo ambizioso obiettivo".

Queste parole riassumono la strategia per l'inverno della Rete di Imprese Montagne del Lago di Como, organizzazione che raggruppa oltre 160 imprese fra Valsassina e Lago. La campagna promozionale "Sci e Neve" ha come fine l'attivazione di un volano economico più efficace per la montagna invernale, superando la domanda escursionistica che proviene dal bacino dell'area metropolitana di Milano, per intercettare un pubblico che trascorra sul territorio più giorni.

L'impegno a intercettare un pubblico nuovo si è concentrato inizialmente sulla "montagna verde" che ha beneficiato del collegamento con il Lago di Como. La primavera e l'estate hanno quindi dimostrato la validità di questa strategia e ora si vuole attuarla nelle altre stagioni, quando c'è un ampio spazio di

miglioramento.

Nella stagione appena terminata è stata rafforzata l'iniziativa "I Weekend dei Sapori d'Autunno" per dare maggiore slancio alle proposte di soggiorno degli operatori, abbinate ai menù degustazione, rivolgendosi per la prima volta, oltre al mercato di prossimità, al mercato nazionale. Ora è arrivato il momento della "montagna bianca".

La "montagna bianca"

Partendo dai tradizionali prodotti invernali di punta, ossia le ciaspolate e lo sci di giornata, è stata creata una nuova proposta che prevede il pernottamento. La proposta si rivolge a coppie e famiglie e a chi cerca divertimento, quindi non necessariamente agli sportivi navigati, ma piuttosto a chi si avvicina agli sport invernali per le prime volte. Ci sono numerose proposte di soggiorno, in hotel, bed and breakfast, rifugi, baite e appartamenti, per incontrare le esigenze di varie tipologie di turisti.

Si è dedicata particolare attenzione ai servizi speciali dedicati alla neve: il deposito sci, la colazione rinforzata, la merenda, la sauna, lo skipass, la possibilità di late check out per evitare la coda e sconti speciali per il pernottamento della domenica sera o per soggiorni prolungati. Molte proposte sono direttamente acquistabili online dal nostro e-commerce, altre sono soggette a preventivo.

La promozione inizia proprio al termine delle festività natalizie, durante le quali le piste da sci e le località montane hanno registrato ottimi numeri, e terminerà a fine marzo. "Con le offerte 'Sci e Neve' - specificano i promotori dell'iniziativa - siamo quindi pronti ad accogliere i turisti che vengono da lontano per weekend, vacanze e settimane bianche".