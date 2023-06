Area campeggio, Fasoli: "L'autorizzazione è stata concessa dal Comune"

Continua il botta e risposta tra Casa Comune (con il suo portavoce Riccardo Mariani) e il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli sulla questione autorizzazione per l'intervento all'area campeggio.

"In risposta alle domande di Casa Comune ribadisco, innanzitutto, l'importanza del progetto di rigenerazione che riqualifica una zona che è noto a tutti essere da molto tempo in stato di degrado e che necessitava e necessita indiscutibilmente di una riqualificazione - commenta Fasoli - Circa l'autorizzazione paesaggistica la stessa c'è ed è stata rilasciata dal Comune, a seguito di parere positivo espresso dalla Soprintendenza interpellata dallo stesso Comune come previsto dalla legge, per opere che non riguardano l'area demaniale ma solo la parte comunale. Le opere progettuali che la stessa Provincia qualifica come 'da eseguirsi sulle aree di demanio lacuale' non sono state realizzate. In ogni caso il Comune effettuerà le dovute verifiche. Lavoreremo con la consueta e stretta collaborazione di Provincia e Sovrintendenza a tutela e per lo sviluppo del nostro territorio".