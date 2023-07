Lavori conclusi all'esterno del palazzetto del Centro Sportivo Comunale "Al Bione". Lì dov'è presente l'area verde sono stati realizzati due nuovi campi da beach volley e beach tennis: misurano 8x8 metri ciascuno, mentre la vasca ha una dimensione di 26x22,5 metri, adatta anche per ospitare tappe dei campionati regionali e nazionali. “Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta del materiale di fondo: oltre 300 tonnellate di sabbia vagliata e selezionata, totalmente priva di infestanti e sterilizzata”, spiega In Sport Lecco.

L’utilizzo del campo avrà molteplici possibilità: In Sport Lecco, in collaborazione con B-Cheers beach volley team, realtà lecchese, organizzerà allenamenti specifici di beach volley “misurati per tutte le capacità, dal livello base a quello avanzato, passando per l’intermedio, con istruttori e allenatori qualificati FIPAV e ASI-AIBVC, garanzia di qualità ed eccellenza per tutti i livelli di esperienza. Verranno inoltre organizzati durante la stagione tornei 2x2, 3x3, 4x4 femminili, maschili e misti, summer clinic, eventi legati al mondo della sabbia”.

Campi da beach al Bione di Lecco: come prenotare

Sarà possibile giocare partite tra amici, prenotando, da lunedi 24 luglio, presso la segreteria Bione o con la piattaforma Playtomic. Il campo da beach volley sarà inoltre disponibile “anche per tutte le associazioni sportive lecchesi che ne faranno richiesta per la fase di preparazione alla stagione sportiva e per tutte le realtà del territorio che vorranno collaborare. Saranno previste anche agevolazioni e scontistiche per gli utenti del Centro Sportivo e per le associazioni sportive”.