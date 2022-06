Arriva l'estate, al Campo dei fiori sbocciano le iniziative

Il Campo dei fiori si appresta a vivere una grande estate, ricca di iniziative e di emozioni. In attesa della fioritura estiva, che consentirà ai visitatori di cogliere i fiori di stagione (ad esempio fiordalisi, girasoli, zinnie e cosmee), la struttura sarà aperta nei weekend dalle 9 alle 21.

Come lo scorso anno Cristina Tosi, gestore del Campo, proporrà la possibilità di effettuare un picnic in riva al lago immersi nella natura, grazie alla collaborazione con Arlati Caffè. Gli avventori potranno ordinare il menù preferito per un prelibato picnic (per info e prenotazioni 333 7373998).

C'è anche lo sport: grazie a Sflow Outdoor non mancherà l'opportunità di noleggiare un kayak, a soli 10 minuti di macchina dal campo, per godersi un giro sulle acque del lago (info e prenotazioni 334 7547620).

I più piccoli? Nel palinsesto è previsto un laboratorio per bambini a partire dai 5 anni, "Fiori immaginari": via libera alla fantasia. Per informazioni e prenotazioni 335 1359657.

Ciliegie e aquiloni

Domenica 12 giugno "Festa della ciliegia" con l'azienda Agricola Ruffoni: le ciliegie di Ceresara appena colte direttamente al campo fino alle 19. Sabato 18 giugno "Coloriamo il cielo": laboratorio di aquiloni per bambini con Gli Aquiloni di Edo - Edo's Kites (Per info e prenotazioni 347 7197628). Domenica 19 ore 20.45 finalmente ritorna a grande richiesta il "Marbreblond Kid'S Drive-In" drive-in per bambini con la proiezione di Alice nel paese delle meraviglie (Per info e prenotazioni 335 1359657). In caso di maltempo gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi.