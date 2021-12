Covid, cancellato il Capodanno in piazza San Giorgio a Varenna

A Varenna niente Capodanno secondo la tradizione. Il Covid-19 continua a far saltare le feste programmate all'aperto, anche per via delle ultime disposizioni in materia di contenimento della pandemia, divenute più stringenti come da decreto legge del 23 dicembre.

Fino al 31 gennaio 2022 sono infatti vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all'aperto. La festa in piazza programma in Piazza San Giorgio per il 31 dicembre, con conseguente veglione di Capodanno, non fa eccezione.

La notizia era nell'aria ed è stata ufficializzata oggi, lunedì 27 dicembre 2021, dall'Amministrazione del sindaco Mauro Manzoni, come del resto accaduto anche con lo spettacolo pirotecnico in programma nel capoluogo lecchese per San Silvestro. Riportiamo di seguito la comunicazione giunta dal Comune.