L'odissea di Libero: gli spararono da cucciolo, adesso cerca casa

Era solo un cucciolo quando gli spararono, adesso ha quattro anni e cerca ancora casa. A un mese dal primo appello lanciato dall'associazione mandellese Freccia 45, ancora nessuno ha risposto. Come si può abbandonare Libero al suo triste destino? Possibile che nessuno sia disposto a dargli afetto e un riparo?

Il cane era davvero piccolissimo quando fu vittima di colpi di pistola alle zampette, e fu ritrovato nella periferia di Palermo, dove essere senza scrupoli abbandonano i cani indesiderati. Forse Libero era riuscito a scappare al suo carnefice prima che questi lo finisse.

L'animale si trova ancora in Sicilia e si cerca una famiglia disposta ad adottarlo. Ha una zampetta impallinata che ha frantumato le ossa. Purtroppo, non si può intervenire chirurgicamente e ciò gli impedisce di poggiarla in terra, ma questo non fa di lui un cane non autosufficiente. Libero è un cane dolcissimo di taglia media, bellissimo, che socializza con tutti. Adora i suoi simili e gli umani. Corre e gioca normalmente. Castrato, vaccinato, è negativo alla Leishmania.

I volontari di Freccia 45 fanno sapere di essere disposti a portarlo ovunque per un'adozione fantastica. Libero se la merita davvero.

Per contatti

I contatti per Libero sono: Anna Segreto 320 8406998, annabaumiao@gmail.com - Cinzia Manzoni 333 2999 555 cinzia@cinziacarisma.it - Pina 339 333 4018 - Marina 334 191 9062.