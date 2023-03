Il cane Nerone operato: "Grazie a voi potrà di nuovo camminare"

Una storia toccante e a lieto fine, che racconta solidarietà e amore per gli animali. Il cane Nerone è stato salvato da una paralisi certa attraverso un intervento chirurgico. L'operazione si è resa possibile grazie all'appello lanciato dai volontari di Freccia 45, associazione animalista lecchese, che ringrazia sentitamente tutte le persone che hanno contribuito economicamente alla raccolta fondi e hanno fatto sì che Nerone, che vive con il suo "compagno di vita" in Veneto, sia stato operato.

Pubblichiamo la lettera che proprio il suo amico umano ha scritto e rivolto a Freccia 45 per ringraziare tutti i cittadini che hanno donato. L'operazione è costata in tutto 750 euro. "Con le lacrime agli occhi rivolgo un ringraziamento vero e sincero, di quelli che non passano dal cervello ma che partono direttamente dal cuore - scrive l'uomo - Un grazie a chi si è prodigato per rendere ciò che resta della vita di un cane ormai anziano, il più sereno possibile. Non credevo di poter arrivare a tanto e invece con le vostre offerte, con ogni centesimo di quanto avete donato, Nerone si è garantito un intervento che gli permetterà nuovamente di camminare".

"Il bene porta bene"

"Questa parte dell'essere umano riscatta quella melmosa che fa affondare l'amore per far spazio all'indifferenza o peggio ancora alla cattiveria a danno di queste meravigliose creature - prosegue la lettera - Ho sempre sostenuto che il bene porti bene. Voi a me e al mio fedele amico ne avete fatto tantissimo e il mio sincero augurio è che tutto questo amore torni a voi con tanto di interessi. Un caro abbraccio a tutti e un sentitissimo ringraziamento a questa meravigliosa associazione che fa parte di quelle realtà che antepongono il fare al dire. Magari il mondo ne prendesse esempio. Con infinita gratitudine... Nerone e il suo compagno di vita".