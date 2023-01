"Nonostante me" è il nuovo singolo della cantante lecchese Benedetta

"Nonostante me" è il nuovo singolo della cantautrice lecchese Benedetta Castelli. Un brano pop, disponibile online dal 27 gennaio, carico di energia che parla di rivincita, una rivincita su se stessi prevalentemente, con il messaggio di continuare sempre a lottare per i propri sogni, accantonare le sconfitte e mettere da parte le parole di chi non ha mai creduto in noi e che ci ha portato a non credere più in noi stessi.

"Il testo è molto introspettivo - spiega Benedetta, residente a Calolziocorte - vuole arrivare al cuore di chi ha sofferto, per far capire che si può lasciare indietro tutto ciò che ci ha fatto male e che ci ha lasciato un segno indelebile in qualche modo, ma da questo dolore trovare la forza per rialzarsi e far vedere al mondo chi siamo, quanto valiamo, perché in ognuno di noi si nasconde un guerriero che nonostante le ferite, riesce sempre a combattere per ciò in cui crede".

"Nonostante noi e nonostante tutto, possiamo arrivare ovunque"

"La canzone vuole lanciare il messaggio di amare noi stessi, anche quando gli altri non ci amano e di credere nelle nostre capacità, anche se gli altri non ci credono, di mettersi in gioco sempre, senza aver paura della sconfitta, perché per quanto non si possa sempre vincere, bisogna trovare il coraggio comunque di andare avanti e non mollare mai - continua la cantautrice - Per noi stessi, perché ci meritiamo di avere una seconda occasione nella vita e non ci si può fermare davanti al primo ostacolo, perché nonostante noi e nonostante tutto, possiamo arrivare ovunque noi decidiamo".

Biologa marina e scrittrice: una ragazza multitasking con tante passioni

Benedetta Castelli è una ragazza multitasking con tante passioni, ama l’arte in tutte le sue sfaccettature, è infatti pittrice, tatuatrice, personal trainer, ma anche scrittrice, oltre che cantante. Ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2017 e nel novembre del 2022 il secondo. È molto attenta alle tematiche ambientali e agli animali, è una biologa marina ed ha a cuore la conservazione della biodiversità, ama viaggiare e stare dalla parte dei più deboli.

La musica entra a far parte della sua vita grazie allo zio cantautore, venuto a mancare prematuramente, ma il ricordo di quei giorni in cui lei ballava sulle note delle sue canzoni le è rimasto talmente impresso nella testa da portarla, da grande, a coltivare questa passione, con lo scopo un giorno, di poter condividere con quante più persone possibili, la sua musica e i suoi testi. Ha iniziato così a studiare musica, in particolare canto.

La partecipazione a importanti contest musicali

Con il tempo, Castelli ha poi deciso di partecipare ad alcuni contest canori per mettersi in gioco come artista, come Area Sanremo, Sanremo giovani, il Tour music fest, il premio Mia Martini, Sanremo new talent, Eurovision per San marino, il premio Lucio Dalla ed altri concorsi discografici, spesso arrivando tra i finalisti e vincendo anche qualche premio, come per esempio quello per la migliore presenza scenica.

Qualche tempo fa poi, è approdata all'etichetta Rosso al tramonto/Il branco publishing, con il quale ha prodotto il suo primo singolo: "Solo in piazza", un lavoro impegnativo quello dietro la realizzazione del brano, ma che l'ha riempita di soddisfazione, infatti è stato trasmesso a diverse emittenti radiofoniche ed il videoclip è stato mandato in onda su alcuni canali televisivi, oltre che sui grandi schermi di stazioni e metropolitane. La canzone ha raggiunto ottimi risultati su youtube con più di centomila visualizzazioni, oltre che molti ascolti anche sulle varie piattaforme di ascolto streaming. Da qui l’incentivo ad andare avanti, dando alla luce un secondo brano "Liberi", che è un inno alla libertà, di qualsiasi genere e tipo.