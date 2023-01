Caos medici di base a Olgiate e Mandello, "Ats intervenga in fretta"

Caos medici di base in provincia, il Codacons interviene sulla vicenda che a cavallo delle festività ha interessato moltissimi cittadini ritrovatisi senza medico di famiglia. In tutto, oltre mille fra Olgiate Molgora e Mandello.

"A Mandello, sebbene le persone non abbiano ricevuto preventiva comunicazione, l'azienda sanitaria informa i cittadini che vi sarebbero due medici con disponibilità a prendersi in carico nuovi pazienti. Più grave sembra essere la situazione a Olgiate Molgora, dove mancano specialisti che possano sostituire il medico di riferimento, andato in pensione a fine anno".

Una situazione purtroppo non nuova nel nostro territorio. "Nei comuni di Bellano, Casargo, Nibionno e Bulciago, Costa Masnaga e Merate - prosegue il Codacons - si è intervenuti con ambulatori temporanei. Tuttavia, in primavera è previsto il pensionamento di altri medici di famiglia: se la situazione non venisse risolta dall'Ats con urgenza si arriverebbe al collasso".

"Situazione grave"

"La situazione che si è venuta a creare è veramente grave - afferma il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli - anche alla luce del periodo che stiamo attraversando: prima la pandemia e adesso l'intensa ondata influenzale che sta colpendo migliaia di italiani. Che fine ha fatto la tanto acclamata attenzione ai fragili e agli anziani? Non è questo il modo di trattare i cittadini!"

Il Codacons, nell'ottica di porre rimedio ai disagi sofferti dalla popolazione di Olgiate Molgora e Mandello, esorta Ats a intervenire celermente per porre rimedio "alle continue inefficienze che interessano la sanità".