Capolavoro per Lecco fa duemila spettatori e non chiude per le feste

Niente chiusura per Caplavoro per Lecco. “Ottimi risultati, non solo in termini di critica ma anche di visitatori”, per "Opere Sante", la quarta edizione della mostra Capolavoro per Lecco, promossa dall’Associazione culturale e dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco, allestita al primo piano di Palazzo delle Paure in centro città.

Giovedì 29 dicembre sono stati superati i duemila visitatori dall’apertura. Un numero significativo, in crescita rispetto ai dati dell’ultima edizione, “a testimonianza del successo che sta riscuotendo questa edizione”, che propone il racconto della vita di San Nicolò patrono di Lecco attraverso l’arte di Beato Angelico nei due scomparti della predella del Polittico Guidalotti custoditi presso i Musei Vaticani e messi eccezionalmente a disposizione per l’esposizione lecchese, insieme al Messale Gerli 54 della Biblioteca Braidense.

Se la possibilità di ammirare queste straordinarie opere d’arte di Beato Angelico è indubbiamente l’elemento di richiamo dell’edizione 2022 di Capolavoro per Lecco, i visitatori “continuano ad essere colpiti dalla preparazione e dall’entusiasmo degli oltre 200 giovani studenti delle scuole secondarie superiori del territorio lecchese, coinvolti nel progetto come guide. Oltre a ciò, quest’anno, altro motivo di interesse è rappresentato dall’esperienza immersiva che viene proposta nel percorso di avvicinamento alle opere: musica e profumi accompagnano il visitatore, che ha la possibilità di leggere e scoprire le opere anche attraverso il tatto grazie alle formelle in 3D realizzate dal Politecnico di Milano Polo territoriale di Lecco. Allo staff del Politecnico si deve anche la possibilità offerta ai visitatori di sperimentare, attraverso gli "oculi", la realtà virtuale, muovendosi virtualmente negli spazi della basilica di San Domenico di Perugia dove il Polittico era conservato”.

Capolavoro per Lecco aperta a Capodanno 2023

Niente chiusure, dicevamo, ma spazio aperto anche a chi intenda concludere il 2022 o iniziare il 2023 “in modo speciale”. La mostra infatti sarà aperta anche il 31 dicembre e a Capodanno. Questi gli orari: