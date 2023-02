Capolavoro per Lecco, tagliato il traguardo dei cinquemila visitatori

Nuovo traguardo per "Opere Sante", l'edizione 2022-2023 di "Capolavoro per Lecco". La mostra di Palazzo dell Paure domenica ha superato i 5mila visitatori: 5.315, per l'esattezza, sono le persone che hanno avuto modo, dal 3 dicembre scorso, di ammirare le due splendide formelle di Beato Angelico che ritraggono la vita di San Nicolò, generosamente concesse in prestito dai Musei Vaticani che le conservano, e il Messale Gerli 54, custodito alla Braidense.

Tre capolavori ai quali i visitatori giungono dopo un percorso di approfondimento che, quest'anno in particolare, costituisce una esperienza fortemente immersiva, arricchita dalla presenza come guide di oltre 200 giovani delle scuole medie superiori. La mostra si concluderà il prossimo 4 marzo.

Capolavoro per Lecco 2022-2023

Sono San Nicolò, Patrono di Lecco, e Beato Angelico, il grande maestro della pittura del Quattrocento che raffigurò il vescovo di Myra in numerose sue opere e ne illustrò la biografia nelle tre tavolette che compongono la predella del Polittico Guidalotti, i protagonisti dell’edizione 2022-2023 di “Capolavoro per Lecco”, la mostra evento proposta ormai da quattro anni dall’Associazione culturale e dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco con l’obiettivo di far incontrare, attraverso la bellezza dell’arte, il mistero della Salvezza di Dio a ogni uomo.