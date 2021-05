Carenno, nuovi impianti ecologici per palestra e municipio

Il Comune avvierà opere per un investimento complessivo di circa 76.000 euro, reso possibile anche grazie alla vittoria di un bando

Carenno sempre più green. Il comune guidato dal sindaco Luca Pigazzini è risultato infatti beneficiario di tre contributi regionali per un importo complessivo di 69.500 euro sul bando Axel. Il bando in questione è finalizzato alla realizzazione di nuovi pannelli fotovoltaici o di sistemi di accumulo per quelli esistenti.

«Nel nostro caso realizzeremo due nuovi impianti sopra la palestra e il municipio, oltre a un sistema di accumulo per l'impianto che è già attivo sopra l'edificio scolastico - spiega Pigazzini - Lo faremo con un investimento complessivo di circa 76.000 euro. Con questo intervento continuiamo nelle azioni messe in campo dall'Amministrazione comunale in questi anni nel campo della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica».