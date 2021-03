Campagna anticovid over 80, vaccinazioni a domicilio

Domani, mercoledì 31 marzo, verranno eseguite dalle ore 8.30 alle 13 nei comuni di Erve e Carenno le vaccinazioni covid domiciliari ai cittadini over 80 che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un importante servizio aggiuntivo, considerando la lontanza dei due centri montani della valle San Martino dai presidi ospedalieri di Lecco, Merate e Sant'Omobono dove gli anziani hanno dovuto fare riferimento nei giorni scorsi.

«L’azione si svolgerà d’intesa con Areu, i medici di medicina generale degli assistiti e i Comuni coinvolti - spiega il Direttore generale di Ats Brianza Silvano Casazza - per l’occasione sarà a disposizione un mezzo mobile fornito da Areu. L’inziativa si inserisce all’interno delle diverse azioni messe in atto dalla nostra Agenzia di Tutela della Salute per far fronte alle necessità di questa popolazione fragile che necessità di aiuto in territori difficoltosi da raggiungere».

«L’obiettivo, dal punto di vista organizzativo e logistico, è quello di sostenere la somministrazione del vaccino a favore dei cittadini più anziani e fragili residenti in luoghi distanti rispetto al centro vaccinale massivo di riferimento - entra nel dettaglio Alberto Zoli, direttore di Areu - L’attività non viene fatta sui mezzi Areu che, invece, costituiscono un supporto logistico per le attività legate alla vaccinazione».

Le vaccinazioni covid domiciliari hanno preso il via in questi giorni in via sperimentale, per gli over 80 allettati o con particolari esigenze sanitarie per cui è stato impossibile recarsi presso i centri vaccinali sul territorio. Dopo la fase di raccolta dei nominativi già effettata, si sta organizzando e attivando con i medici di medicina generale, direttamente come Ats, e con le Asst attraverso servizi quali l’Adi, questo servizio, che entrerà nel vivo in modo più corposo nei prossimi giorni.