Mostra della Valle rinviata, in sostituzione la Pro loco Carenno organizza “Pro Agricola”

Una scelta di continuità. Con queste parole la Pro loco Carenno ha motivato la scelta di organizzare “Pro Agricola Valle San Martino” per domenica 4 ottobre. Si tratta di una manifestazione dedicata al mondo contadino e ai prodotti del territorio che andrà a sostituire la tradizionale Mostra Agricola della Valle San Martino con la fiera del cavallo avelignese che quest'anno la Comunità montana ha deciso di sospendere per motivi legati all'emergenza covid.

I volontari dell'associazione carennese assicurano che verranno prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza spiegando di aver però ritenuto appropriato non privare completamente la popolazione del territorio di un evento sentito e sempre molto apprezzato. "Pro Agricola" avrà luogo sempre in località Puntisei per l'intera giornata di domenica con diversi produttori ed espositori.

«La Pro loco Carenno propone l’evento "Pro Agricola" per domenica 4 ottobre, in quanto desidera dare continuità alla tradizionale “Mostra Agricola”, da anni un appuntamento prezioso per il territorio poiché capace di rievocarne le tradizioni e valorizzarne i prodotti - spiega Marco Rigamonti, vicepresidente dell'associazione - Consapevole del delicato periodo che stiamo attraversando, la Pro loco desidera comunque proporre un evento che, seppur in modo ristretto e nel rispetto delle regole anti contagio, sappia ricalcare il senso di questa manifestazione, nella speranza che, il prossimo anno, la Comunità Montana possa tornare ad organizzare il consueto e atteso appuntamento. Teniamo a precisare che non siamo assolutamente critici rispetto alla scelta di sospensione presa dalla Comunità montana, in quanto ente pubblico si tratta di un provvedimento più che corretto».

Rigamonti ha dichiarato infine: «Le disposizioni di sicurezza sono il cardine su cui organizzaremo tutta la manifestazione, dall'ingresso contingentato all'utilizzo dei Dpi, dal distanziamento alle altre indicazioni contenute nell'ordinanza regionale in materia».