Al via i lavori messa in sicurezza della Valle del Cucco

Lunedì 14 settembre avranno inizio i lavori di messa in sicurezza della Valle del Cucco che corre nelle vicinanze della strada forestale verso Colle di Sogno. Lo ha reso noto il sindaco di Carenno Luca Pigazzini, precisando: «L'intervento si è reso possibile grazie a un contributo regionale concesso per contrastare il dissesto idrogeologico e riguarderà la posa di scogliera e il risezionamento dell'alveo per consentire il corretto deflusso delle acque».

Sempre a Carenno, ad agosto si sono invece svolti i lavori di ripristino dell'alveo del torrente con la posa della relativa scogliera nella valle che costeggia la pista forestale fra la località San Carlo e la località Fornace. Questo intervento è stato promosso grazie al sostegno economico del Gal Quattro Parchi.