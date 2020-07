Cultura e turismo, a Carenno riapre il museo dei muratori "Cà Martì"

Riapre al pubblico il Museo dei muratori di Carenno, e con esso tornano accessibili anche buona parte degli impianti sportivi. Una doppia buona notizia per il comune della valle San Martino, raggiunto in questo periodo anche da numerosi turisti. Segnali di ripresa confermati dall'Amministrazione guidata dal sindaco Luca Pigazzini che ricorda anche la necessità di rispettare tutte le indicazioni e le precauzioni anti covid.

Percorsi riadattati nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria

«Dopo la sola accessibilità al percorso esterno costituito da 16 tappe sparse nel territorio e alla possibilità di visita virtuale, riprende, finalmente, la promozione e la valorizzazione “in presenza” del Museo Ca’ Martì, seppur riadattato nelle sue funzioni a causa del persistente contesto di emergenza sanitaria e del momento particolarmente difficile per la fruizione dei luoghi della cultura - si legge nel sito del Comune - In collaborazione con l’Associazione di volontariato “Gruppo Muratori e Amici di Ca' Martì”, che in questi mesi di chiusura non ha cessato la sua preziosa attività di sostegno al Museo e alla quale l’Amministrazione comunale ha recentemente rinnovato tramite Convenzione l’affidamento di alcuni servizi museali, è stato infatti definito il calendario di riapertura della sede museale per i prossimi tre mesi».

La riapertura, per un massimo di tre persone e previa prenotazione ai seguenti numeri (347/2433442, 320/1651496), avverrà tutte le domeniche pomeriggio dei mesi di agosto (2-9-16-23-30) settembre (6-13-20-27) e ottobre (4-11-18-25), dalle ore 15:00 alle ore 17:15, con quattro turni di visite guidate della durata di 35 minuti ciascuno.

«L'ingresso accompagnato, particolarmente dedicato a famiglie e/o visitatori autonomi, verrà contingentato, secondo le norme di sicurezza dettate dall’emergenza covid-19 e grazie al materiale di prevenzione generosamente messo a nostra disposizione dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese. Sempre al sostegno di quest’ultima, e di Lario Reti Holding, si deve altresì l’inserimento del programma di aperture nella rassegna “Musei: apriamoci all’estate”, curata dal Sistema Museale della Provincia di Lecco al quale il nostro Museo aderisce».

Dopo l'ordinanza regionale n. 579 del 10.07.2020, da lunedì 13 luglio al centro sportivo comunale sono stati riaperti anche il campo di calcio a 5, il rettangolo da gioco a 11 e il campo di beach volley. Per il momento è stato consentito l'accesso senza l'utilizzo degli spogliatoi e con le modalità elencate nei cartelli posizionati anche fuori dagli stessi impianti sportivi.