Una storica dipendente va in pensione. Prima della seduta della giunta di martedì 4 aprile, il sindaco e gli altri componenti hanno incontrato “per un momento di gratitudine” la neopensionata Carmelina Catalano, nota come Carmen, dopo oltre 35 anni di lavoro presso la casa di riposo "Opera Pia Magistris". Il sindaco Rusconi, a nome dei colleghi, ha espresso il grazie della comunità “non solo per il lavoro svolto, ma per il di più di affetto e di condivisione che ogni dipendente porta in più in quei posti di lavoro”.

“Ho ricevuto molto”

La signora Catalano ha espresso a sua volta “la gioia per un lavoro che è anche servizio agli altri. La mia prima occasione di lavoro alla casa di riposo Opera Pia Magistris di Valmadrera è stata nel 1985 con la sostituzione del personale che andava in ferie. Nel 1989 sono stata assunta e ho prestato il mio servizio in casa di riposo per 35 anni. All'Opera Pia ho trovato ospiti che mi conoscono sin da piccola, essendo io di Valmadrera, e questo ha aiutato me e loro nei rapporti ospite e operatore. Ho lavorato in fabbrica e rinunciato a fare l'impiegata pur avendo il diploma perché cercavo un lavoro con più contatti umani e l'ho trovato con gli ospiti della casa di riposo, con loro e le colleghe è stato un bel percorso di vita dove ho dato e ricevuto molto di più”. Presenti al momento tutta la Giunta e il responsabile della casa di riposo Virginio Brivio.