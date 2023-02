Maschere e gioia per le vie di Mandello: che bello il ritorno del Carnevale

Un graditissimo ritorno. Il Carnevale 2023 a Mandello ha fatto centro, finalmente senza restrizioni di sorta a causa della pandemia, come accaduto negli ultimi due anni.

Foltissima la partecipazione di grandi e piccini alla sfilata, partita alle 14.30 da via Don Bosco, in prossimità dell'oratorio del Sacro Cuore, per attraversare il paese e portare allegria e spensieratezza. Maschere, travestimenti, tanta ironia, balli e chiasso: non è mancato niente per intrattenere i mandellesi in un lungo pomeriggio di festa.

Il corteo si è concluso in piazza del Mercato, dove si è svolta animazione per i piccini e c'è stato anche spazio per la solidarietà: la vendita di torte, pizze e bibite ha permesso infatti di raccogliere fondi che verranno devoluti a favore della popolazione turca colpita dal tragico terremoto dello scorso 6 febbraio.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)