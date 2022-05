Le migliori cucine italiane ed europee sbarcano sull'Altolago

"La Carovana del Sapore" sbarca a Colico. Da giovedì 2 fino a domenica 5 giugno il paese altolariano ospiterà la rassegna gastronomica che propone la migliore tradizione italiana ed europea, organizzata dalla Pro loco di Colico in collaborazione con Confesercenti Bergamo e con il patrocinio del Comune di Colico.

Sul lungolago e nella centrale Piazza Garibaldi saranno allestite aree attrezzate con piccole strutture e tavolini, con gustosi prodotti cucinati sul momento e da assaporare "al volo", che rappresentano il meglio della cucina italiana e non solo.

Giro del mondo con i sapori

Un giro del mondo attraverso i sapori di strada, dalla paella spagnola alle crepes e ai dolci olandesi, dalle specialità messicane alla gastronomia greca, passando dalla cucina indiana fino alla Baviera con wurstel, stinco e birra, e alle prelibate carni argentine.

Anche l'enogastronomia italiana sarà rappresentata con una ricca selezione di specialità provenienti da molte regioni italiane: arrosticini abruzzesi, norcineria umbra, focacce liguri, panzerotti pugliesi, brezen farciti del Sudtirolo, prodotti tipici siciliani. Particolare attenzione sarà riservata ai prodotti tipici a km 0, con alcuni stand di produttori locali già molto apprezzati nelle scorse edizioni, e la nostra intramontabile polenta taragna.

"La stagione si apre alla grande"

"Siamo felici di organizzare nel nostro territorio questo evento enogastronomico, sempre atteso con entusiasmo da colichesi e turisti - dichiara Tullio Cristini, presidente della Pro Loco di Colico - La Carovana del Sapore è l'appuntamento, ormai tradizionale, che apre in grande stile la ricca stagione estiva 2022 di Colico".

"Con questo evento e con la celebrazione della Festa della Repubblica con pranzo all'ombra della Torre di Fontanedo inauguriamo una stagione che ci auguriamo sia grandiosa e rilanci ulteriormente il turismo nel nostro territorio dopo le inevitabili ripercussioni della pandemia - chiosa Daniele Bonetti, assessore a turismo e commercio - L'impegno dell'Amministrazione in tal senso è massimo, in totale sinergia con Pro Loco, che ringrazio per l'instancabile collaborazione".

Informazioni e aggiornamenti relativi agli eventi, e molto altro, su www.visitcolico.it.