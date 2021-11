Bulciago: eliminato il maxi cartellone abusivo sulla Briantea

Giro di vite contro l'abusivismo in Brianza. Dopo una lunga procedura burocratica, Anas, nella giornata di mercoledì, ha rimosso l’enorme cartello pubblicitario installato a inizio anno nei pressi della rotonda di Bulciaghetto, frazione di Bulciago.

Il Comune di Bulciago, tramite la Polizia Locale, subito dopo l’installazione avvenuta a inizio 2021 aveva denunciato alla Provincia l’abuso e, procedendo per quando di competenza, nel sanzionare l’illecito. Probabilmente il passaggio della Sp342 ad Anas, avvenuto nello scorso mese di maggio, “ha rallentato la rimozione”, come spiegato dall'Amministrazione comunale.

Il cartellone nella zona dedicata al ricordo

“Purtroppo per il nostro comune queste installazioni abusive non sono una novità. Questi impianti spuntano come funghi in spregio a qualunque normativa, consentendo ai loro proprietari guadagni illeciti, svolgendo oltretutto una concorrenza sleale nei confronti di aziende in regola. Questi impianti, installati di notte con tecniche approssimative, mettono in pericolo la sicurezza degli utenti e, oltretutto, creano un danno enorme al decoro urbano. Nel caso specifico ricordiamo che per i bulciaghesi quella è la zona detta Crocicchio dove furono trucidati 15 partigiani”.

“Riteniamo, infine, che gli organi sovraccomunali preposti dovrebbero impegnarsi maggiormente nel perseguire efficacemente questi illeciti, punendo severamente i responsabili. Sarebbe fondamentale che eventuali fruitori di questi spazi verificassero con anticipo la loro regolarità. Si ringraziano Anas e l'ufficio di Polizia Locale per l'avvenuta rimozione”, conclude l'Amministrazione.