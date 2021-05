Gruppo Cartolibrerie, il nuovo presidente è Andrea Perego

Andrea Perego è il nuovo presidente del Gruppo Cartolibrerie di Confcommercio Lecco. L'assemblea elettiva si è tenuta nei giorni scorsi e Perego ha raccolto il testimone da Anna Regazzoni, alla guida del gruppo dal 2016 quando era subentrata a Carlo Brigatti.

Il nuovo presidente raccoglie il testimone da Anna Regazzoni

Oltre all'elezione del presidente per il quinquennio 2021-2026, avvenuta all'unanimità, si sono svolte anche le votazioni per il nuovo Consiglio Direttivo che sarà composto, oltre che dal presidente Perego (Perego Libri di Barzanò), anche da Anna Regazzoni (Libreria Cattaneo di Lecco), Serena Casini (Libreria Volante di Lecco), Franco Minonzio (Libreria Parole nel Tempo di Lecco), Paola Gerosa (Il Libraccio di Lecco), Tommaso Meschi (Libreria La Torre di Merate) e Franca Ballocco (Libreria La Cicala di Merate).

Al termine delle votazioni è stata fatta una panoramica su tutte le problematiche gestite in questi anni dal Direttivo e si sono messe in luce alcune questioni relative in particolare a Lecco (decoro urbano e attrattività) e Merate (offerta culturale). Le librerie hanno inoltre segnalato una certa “stanchezza” dovuta alla gestione fisica ed emotiva di questa emergenza sanitaria.

Tutti i presenti hanno voluto ringraziare Confcommercio Lecco per l'operato e la continua presenza a fianco di questa categoria non solo in questi momenti legati all'emergenza Covid, ma per tutto il quinquennio passato.