Valmadrera saluterà i nuovi nati con una coccinella e una cartolina

Iniziativa a Valmadrera per i neonati. Da questo periodo in poi il Comune invierà un biglietto con un messaggio di benvenuto a tutti i nuovi nati residenti nei confini territoriali. Insieme al tagliando sarà donata una coccinella “ferma carta” che richiama lo stesso tema. Sulla parte frontale della cartolina sarà presente un messaggio di benvenuto con il quale viene espressa la gioia della comunità per l’arrivo di un nuovo concittadino e, al tempo stesso, viene formulato un augurio per la vita dei piccoli. Sul retro, invece, sarà riportata la frase di Madre Teresa di Calcutta “La vita è un sogno, fanne una realtà”.



La versione femminile



La versione maschile

“Messaggio di speranza per l'umanità”

Con questo gesto l'Amministrazione comunale vuole “guardare al futuro che ciascuno di questi bambini è chiamato a costruire e nel quale ciascuno di loro è chiamato a fare ‘cose grandi’”, si legge in una nota. L'iniziativa è stata messa in campo dal sindaco Antonio Rusconi e dall'assessore ai Servizi demografici, Raffaella Brioni, che hanno sottolineato come “in un periodo così difficile, nel quale siamo stati messi alla prova dalla pandemia e ora, nel cuore dell'Europa, ci troviamo di fronte al minaccia della guerra che mai ci saremmo aspettati di conoscere, ogni nuova nascita sia in sè stessa un messaggio di speranza non solo per la comunità valmadrerese, ma per l'intera umanità”.



Il retro della cartolina