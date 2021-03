«Perché non si è pensato alla "porta degli abbracci" alla Casa di riposo?

Perché non allestire una "porta degli abbracci" anche a Mandello? Lo chiede il gruppo consigliare di minoranza mandellese, Casa Comune.

«La situazione ancora di guerra permanente contro il Covid-19 mette a dura prova gli ospiti delle Rsa e le loro famiglie. Questo succede anche a Mandello - spiegano in una nota ufficiale - I famigliari degli ospiti della Casa di riposo sono preoccupati e vorrebbero avere più informazione e trasparenza sulla situazione all'interno della struttura, principi questi già indicati nel Codice etico della stessa Fondazione. Un segnale di preoccupazione ulteriore dei parenti è che la riduzione delle attività, causa Covid, stia avendo conseguenze negative sul benessere psicofisico degli ospiti. Anche il fatto che non si celebrino le funzioni religiose crea un ulteriore disagio».

«I famigliari e gli ospiti soffrono, in particolare poi, per la mancanza di contatti diretti anche fisici - prosegue Casa Comune - Perché non si è pensato installare una "porta degli abbracci"? Abbiamo saputo che questa soluzione è già disponibile, prodotta da una ditta mandellese che l'ha certificata, e che i famigliari sarebbero anche disposti a contribuire ai costi. Infine, pur essendo la Casa di riposo una Fondazione autonoma e privata, ci saremmo aspettati un interessamento dell'Amministrazione comunale per sensibilizzare la Fondazione e costruire insieme risposte ai bisogni e alle difficoltà di ospiti così fragili e dei loro famigliari preoccupati».