"Area Campeggio: il Comune si autotuteli sospendendo i lavori"

Al Sindaco di Mandello del Lario

Al Segretario Comunale

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Al Responsabile della Struttura edilizia privata

Oggetto: Intervento di Rigenerazione Urbana in attuazione del PA07

Il gruppo consigliare di Casa Comune per Mandello democratica ha sempre assunto una posizione critica sull'intervento in oggetto, dal voto contrario in Consiglio comunale all'attivazione di varie iniziative anche pubbliche.

Dopo il nostro esposto alla Provincia, all'Autorità di Bacino e al Prefetto del 4 aprile 2023 e la lettera della Regione trasmessa a codesta amministrazione in data 1° giugno 2023, il 28 giugno 2023 è pervenuta dalla Provincia la comunicazione che, senza mezzi termini, dichiara che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sul progetto nel suo complesso era ed è di esclusiva competenza della Provincia stessa in forza dell'art. 80 comma 4 lett. c) della L.R. 12/2005.

A nostro avviso questo fatto ha ingenerato una situazione critica e potenzialmente dannosa per l'interesse pubblico che impone all'Amministrazione di intervenire al fine di salvaguardare l'istituzione comunale e metterla al riparo da evoluzioni ancor più negative, considerato che le autorizzazioni paesaggistiche comunali sinora rilasciate non risultano essere valide ed efficaci in forza dell'esclusiva competenza che la Provincia avoca a sé sulla base della normativa regionale.

Allo scopo, chiediamo pertanto all'Amministrazione di attivarsi con urgenza per assumere tutte le azioni cautelari del caso, compresa la immediata sospensione dei lavori.

Il gruppo consigliare di Casa Comune per Mandello democratica Gloria Valassi, Valentina Conca, Franco Corti, Andrea Gilardoni e Giuseppe Valsecchi