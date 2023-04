Casa Comune raccoglie firme per le osservazioni alla variante del Pgt

La variante sul Piano di governo del territorio a Mandello continua a fare discutere. Sabato scorso sono state moltissime le persone recatesi nella sede di Casa Comune, il gruppo di minoranza che giovedì scorso ha illustrato in un incontro pubblico in sala civica la propria contrarietà agli ultimi progetti dell'Amministrazione comunale.

L'opposizione sta raccogliendo firme per le proprie osservazioni, oltre a quelle dei singoli cittadini. Per questo motivo la sede resterà aperta anche nelle giornate di lunedì e martedì.

Questo il messaggio rivolto da Casa Comune alla cittadinanza: "Alla luce del grande afflusso di persone sabato e della richiesta di dare ulteriori disponibilità per la firma da parte dei cittadini alle osservazioni al Piano di governo del territorio (che verranno depositate in Comune improrogabilmente entro il 28 aprile), la sede di Casa Comune di Via Dante 24 sarà aperta per i cittadini dalle 14 alle 18 nei giorni del 24 e 25 aprile. Importante è portare la fotocopia della carta d'identità".