Casa di comunità in via Ghislanzoni 9: la scuola dell'infanzia Damiano Chiesa trasloca

Parte dell'immobile di via Ghislanzoni 9 cambia destinazione d'uso, la scuola dell'infanzia Damiano Chiesa dovrà trovare un'altra sistemazione. La proposta al Consiglio comunale è stata presentata nell'ultima seduta di Giunta comunale dall'assessore allo Sviluppo urbano del Comune di Lecco Giuseppe Rusconi.

Il Comune di Lecco ha, infatti, individuato all'interno di questo spazio una collocazione idonea per rendere attuabile l'insediamento della Casa di Comunità, struttura che risponde alla necessità, indicata da Asst Lecco, di potenziare l'offerta della rete sociosanitaria territoriale lecchese in ottica di prossimità con un approccio integrato e multidisciplinare.

La struttura, infatti, deve avere caratteristiche di accessibilità e vicinanza ai mezzi di trasporto, ma anche agli altri servizi del Comune, dell'Asst e del terzo settore: in questo senso la sede di via Ghislanzoni rappresenta una sistemazione ideale per l'apertura di una Casa di Comunità.

"La firma del protocollo con l'Asst e l'individuazione della sede della Casa di Comunità della città di Lecco sono le premesse per la costruzione di una medicina che guardi finalmente al territorio, capace di integrarsi con le politiche sociali e che sappia rispondere a quei bisogni dei cittadini che la pandemia ha reso evidenti - spiega l'assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni - Oltre agli aspetti strutturali, il miglioramento dell'offerta dei servizi per la tutela della salute delle persone passa necessariamente dagli operatori e dalle operatrici che lavoreranno nelle case di comunità e che dovranno essere messi nelle condizioni di operare in rete con i servizi sociali, i medici di medicina generale, tutti gli altri professionisti del sociosanitario e il mondo del terzo settore".

Torri: "Nel 2022/23 non cambierà nulla"

Questa scelta comporterà a partire dal prossimo anno scolastico 2023/24 l'individuazione di una nuova collocazione per la scuola dell?infanzia Damiano Chiesa. "Voglio rassicurare le famiglie: per l'imminente anno scolastico (2022/23) non cambierà nulla e i bambini resteranno in via Ghislanzoni - aggiunge l'assessore all'Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri - Con il dirigente scolastico e le insegnanti è già iniziato quel percorso che porterà a individuare una sede adeguata per la scuola dell'infanzia Damiano Chiesa: nei prossimi mesi riprenderemo il lavoro coinvolgendo anche i genitori". La proposta sarà presentata in Commissione e poi discussa e votata in Consiglio comunale.