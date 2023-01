Cinque milioni e mezzo di euro per abbattere e rifare le case Aler di Belledo

Le voci circolavano in città da qualche tempo: le case Aler di Belledo saranno abbattute e rifatte. Aler Bergamo, Lecco e Sondrio ha aperto una procedura di gara, del valore di oltre 5 milioni e mezzo di euro, che riguarda l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione degli stabili di via Turbada, con riferimento ai civici 12, 18 e 24. Le strutture realizzate con l'edilizia residenziale pubblica, come altre in quella zona che potrebbero subire lo stesso passaggio più avanti, sono inserite in una delle due gare pubblicate da Invitalia per conto dell'Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale: l'altro bando, più corposo, vale oltre 30 milioni di euro e riguarda sette lotti tra Sondrio, Bergamo e Dalmine. Per presentare le offerte c’è tempo fino al prossimo 31 gennaio.

Il termine per l’esecuzione dell’appalto e? di 860 giorni “naturali e consecutivi, decorrenti dalla formale comunicazione di avvio dell’esecuzione del servizio di progettazione da parte del RUP dell’Ente aderente, di cui 35 giorni per la progettazione e 825 per l’esecuzione dei lavori”.

I fondi dal Pnrr

“Gli interventi oggetto delle due procedure puntano a migliorare l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica degli edifici interessati e rientrano nell’ambito del Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 3 - “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”)”, spiega Invitalia.