La nuova casa Aler di via Turbada vedrà la luce entro il 31 marzo 2026. È la notizia più importante uscita dalla presentazione dei lavori avvenuta all'interno della sede di via Giusti. Per lo stabile di Bellego è prevista la realizzazione di un blocco unico che verrà elevato dopo la demolizione di quelli attualmente tre presenti e disabitati. Una struttura moderna figlia di un investimento di quasi 8 milioni di euro: di questi 5,6 milioni di euro sono a valere sul Fondo complementare PNRR, mentre 2,2 milioni sono coperti da risorse proprie di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio. Nasceranno 30 appartamenti di diversamente metrature, contro i 40 attuali - 8 erano sfitti - tutti uguali, mentre i vecchi residenti sono stati spostati in altr appartamenti dell'azienda regionale o del Comune di Lecco; alle due attività presenti in precedenza, ovvero il bar Iguana e l'Immobiliare Biffi - sono stati riconosciuti 250mila euro complessivi.

Fabio Danesi, presidente Aler dalla fine del 2018, ha ricordato che “la nostra realtà ha ricevuto 38 milioni abbondanti di finanziamento a fondo perduto, la quota maggiore dei 155 del bando Pnrr. A inizio 2019 abbiamo ottenuto un finanziamento da 1,7 milioni per il consolidamento statico delle palazzine di via Turbada: subito mi accorsi che investire quella somma sarebbe stato deleterio. Con l’intento d’investire in maniera migliore, mettemmo a bilancio 5 milioni per il rifacimento delle palazzine: le demoliremo completamente e ne ricostruiremo una con tecniche molto più avanzate, con meno appartamenti ma con più vivibilità”. C’è del visibile orgoglio: “Da quando abbiamo preso i fondi, ci siamo subito attivati per ottenere l’obiettivo di consegnare il cantiere entro la fine di giugno: a Sondrio non è stato assegnato perché la prima gara è andata deserta ed è stato necessario bandire la seconda. Non perdiamo di vista la necessità di completare tutto entro il 2026”.

L’intervento ha sette obiettivi: alta efficienza energetica e utilizzo di sistemi a secco per portare a zero le emissioni locali, installazioni di fonti di energia rinnovabile e uso di materiali legati alla bioedilizia, pieno rispetto delle più stringenti norme di sicurezza e antisismiche, totale assenza di barriere architettoniche, alloggi di differenti metrature, riduzione dei volumi edilizi con l'ampliamento e la rivitalizzazione degli spazi esterni, impiego di tecnologie e impiantistiche all'avanguardia in un'ottica di ottimizzazione dei costi. Presente anche una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

“Oggi gli edifici sono liberi, spostare tanti inquilini di età avanzata non è stato semplice e per questo ringrazio la struttura dei servizi sociali del Comune di Lecco - ha ricordato l'architetto Danesi -. Si trovano bene dove sono, ma avremo 39 appartamenti Sap da utilizzare. L’edificio sarà costruito interamente in legno - probabilmente il primo edificio pubblico - e sarà caratterizzato da un consumo pari a zero, sul tetto saranno installati i pannelli fotovoltaici e all’interno ci saranno i pannelli a induzione”.

“Facciamo scuola”

Mauro Piazza, sottosegretario alla presidente del Consiglio, gli ha fatto eco: “Aler ha sostenuto gli enti nel recupero del bene sottratto alla malavita che oggi è la pizzeria Fiore, ricordo. Ringrazio il presidente Danesi per il percorso fatto di attenzione rispetto alle palazzine di via Turbada, caratterizzate da un certo stato di abbandono durante il sopralluogo del 2019. La riqualificazione è emblematica, qui il pubblico può dire qualcosa al privato: si parla tanto di abbattimento e ricostruzione, qui viene applicato con standard di altra qualità: al di là del canone calmierato, si parla anche di un costo nel mantenimento della casa pari a un decimo rispetto a prima”. Il sistema di fabbricazione “è innovativo e fa scuola”, mentre “c’è la soddisfazione per la gestione dei fondi che passano dal bando Pnrr”.

Parola anche a Paolo Franco, assessore regionale alla casa: “Al mio fianco ho uomini del territorio che giustamente tirano la giacca agli assessorati per portare avanti le istanze della provincia di Lecco, che ha la fortuna di avere un parco di eletti così. La scelta d’investire in un determinato modo a Lecco fa la differenza”. La mission Lombardia “è quella di tenere standard qualitativi elevati nelle costruzioni Aler, questa è una sfida diretta che non porterebbe avanti nemmeno un privato perché non parliamo di una casetta bifamiliare. Questa è l’Aler di oggi e del futuro, con case meno energivore e che si autoalimentano, con le vasche di raccolta dell’acqua”. A Lecco “si sono realizzate le caratteristiche giuste per guardare al futuro. Un futuro che arriverà subito e che non perderà di vista la mission sociale”.

Appuntamento al 2026, ma c’è l’intenzione di aprire il cantiere anche alle scuole per mostrare le innovative tecniche di costruzione.

Zamperini e Rota dagli inquilini di via Giusti

Nel frattempo Giacomo Zamperini, consigliere regionale, e Alessandra Rota, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, hanno raccolto le lamentele dei residenti delle case Aler di via Giusti, che hanno messo l'accento soprattutto sul cattivo stato di salute della pavimentazione esterna, oltre a puntare il dito sul costo degli affitti, che toccano i seicento euro mensili per un bilocale da 60 metri quadri con il box.

“Uno dei problemi è nella gestione condivisa con Bergamo e Sondrio”, ha ricordato Zamperini al gruppetto presentatosi all'incontro.