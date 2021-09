Colico: una nuova caserma per i carabinieri. Accordo firmato

La nuova caserma dei carabinieri di Colico si farà. È stato sottoscritto mercoledì 22 settembre, presso la sala consiliare del Comune di Colico, l’Accordo Locale Semplificato fra Regione Lombardia, il Comune di Colico e la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera. Il costo complessivo dell’intervento è di 3 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è garantita da Regione Lombardia per 2.100.000, dal Comune di Colico per 750.000 euro e dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera per 150.000 euro.

Si apre nel 2023

“Con la firma - ha spiegato l’assessore a Enti locali, piccoli comuni e programmazione negoziata, Massimo Sertori - viene siglato definitivamente l’accordo per realizzare la nuova caserma dell’Arma, in sostituzione di quella attuale, che sorgerà all’incrocio tra via al Boscone e via la Madoneta e sarà al servizio di cinque Comuni”. “Attraverso lo strumento della programmazione negoziata - ha continuato l’assessore - non solo consegneremo ai cittadini di questo ampio territorio, una struttura moderna e strategica, capace di garantire elevati livelli di sicurezza e di contrasto alla criminalità, ma doteremo l’Arma di una sede adeguata allo svolgimento delle funzioni dotata anche di appartamenti e alloggi per i militari nonché di una zona logistica ed operativa”. “Con questa operazione - ha concluso - concorreremo al rilancio di un territorio che, grazie alla sua bellezza, è attrattiva di molti turisti soprattutto nel periodo estivo”.





“Stimiamo che inaugureremo la nuova caserma dei carabinieri nel 2023 - ha aggiunto Antonio Rossi sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi -. Questa firma dimostra quanto sia fondamentale la cooperazione tra diversi enti per portare a risultati importanti. La nuova caserma sarà un punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini non solo di Colico ma anche per quelli di Dervio, Sueglio, Dorio e Valvarrone per un totale di 11.500 abitanti. Anche questa opera è una tessera del mosaico di interventi volti a preparare il territorio sul tema della sicurezza in vista dei grandi eventi che si svolgeranno in Lombardia, in particolare le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.”