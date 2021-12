Dopo il tracollo, la nuova luce: il Casinò di Campione sta per riaprire

27 luglio 2018: sono passati oltre tre anni da quando il Casinò di Campione d'Italia ha chiuso i battenti per fallimento. Era piena estato quando era calato il buio sul maxi edificio un tempo regno non solo del gioco d'azzardo tra Lombardia e Ticino, ma anche location di numerosi spettacoli artistici e musicali.

Oggi, nuovamente, si riaccendono le luci in piazzale Milano e le facciate della casa da gioco campionese torna a illumnarsi e a riflettersi sullo specchio d'acqua del Lago di Lugano. Motivo? La riapertura potrebbe essere davvero vicina. Si lavora, infatti, per riaprire il casinò entro la fine dell'anno. Cogliendo l'occasione del periodo natalizio la nuova amministrazione del casinò si sta assicurando che tutto funzioni al meglio per poter accogliere nuovamente il pubblico.

Insomma, prove generali di un ritorno alla vita per quella che sembrava essere una struttura destinata al silenzio e al buio per molto tempo ancora. Sui QuiComo.it le foto del Casinò del lettore Germano Bacchetta.