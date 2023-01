Vuoi fare l'attore? A Lecco il casting per un nuovo film

Avete sempre sognato di fare gli attori? L'appuntamento che fa per voi si terrà il prossimo 4 febbraio dalle ore 15 alle 19.30 al Light Ink Studio di corso Carlo Alberto 37/a.

L'associazione culturale Spettacolaree cerca le figure idonee a ricoprire tre ruoli maschili per un nuovo cortometraggio le cui riprese si svolgeranno tra marzo e aprile a Lecco città e in Brianza. Si tratta di un film scritto e ideato da Andrea Binda, socio dell'associazione, coadiuvato dalla professionalità dei coordinatori del laboratorio di cinema, nello specifico sotto il tutoraggio di Daniele Esposito. Il cortometraggio ha come titolo "The crimson idol" e durante il casting si cercheranno tre figure.

I profili richiesti

Jonathan (età scenica 20/30 anni)

Magro, mediamente alto, preferibilmente capelli lunghi e barba, preferibilmente scuri.

Deve saper suonare la chitarra e cantare.

Francesco (20/30 anni)

Altezza media alta, fisico tonico, preferibilmente capelli chiari. Deve saper suonare la chitarra.

Enrico (40/50 anni)

Altezza medio alta, preferibilmente capelli chiari.

La trama del film

Un ragazzo scappa dai continui soprusi da parte del padre per diventare una rockstar, ma si accorgerà presto che a volte i sogni si tramutano in incubi, di quanto il mondo che lo circonda sia ipocrita e di come il successo ottenuto sia privo di significato e incapace di riempire il vuoto che sente dentro di sé. Riuscirà a superare i suoi demoni? Oppure verrà inghiottito da questi ultimi?

Il regista: "Grazie alla produzione"

"Sono davvero felice di poter finalmente realizzare la mia idea di cortometraggio - spiega Andrea Binda - È qualche tempo che ho scritto il soggetto ma non trovavo chi potesse aiutarmi a produrlo. Lo scorso anno sono entrato in contatto con i ragazzi di questa associazione e si sono immediatamente poste le basi per poterlo realizzare. Al momento siamo nella fase di pre-produzione, a breve entreremo nel vivo. Ringrazio di cuore questi ragazzi che con la giusta attrezzatura tecnica e consigli mi hanno aiutato fino a qui. Spero di poter realizzare

anche nuovi progetti in futuro".