Il monastero di Missaglia sarà “conquistato” dai cavalieri. Nulla di bellico, però. Il suggestivo monastero nella Brianza lecchese il 22 e il 23 aprile ospiterà il primo Convegno nazionale degli Ordini cavallereschi e il Real Galà di San Giorgio. Un evento che richiamerà cavalieri da tutta la Lombardia, un appuntamento altamente suggestivo e un’occasione per conoscere questa realtà.

Il convegno è stato promosso dall’Anioc di Monza Brianza, Milano e Lecco, in collaborazione con Fuorc e con il comune di Missaglia. Il programma prevede per il 22 aprile alle 15.30 la presentazione e i saluti, alle 17.30 il convegno, alle 19 la presentazione dei delegati e poi la cena di gala in uniforme. Il 23 aprile alle 10.30 la messa campale, alle 12 il pranzo di San Giorgio, e alle 16 gran finale con la suggestiva sfilata.

“Per noi è un grande onore poter organizzare questo evento in un luogo tanto suggestivo come il Monastero di Missaglia - spiega Gianfranco Beretta, delegato Anioc per Monza e Brianza -. Il Monastero di Missaglia è un luogo speciale e suggestivo, che risale al 1400. Un Monastero che era diventato un punto di riferimento per il territorio, ma poi sconsacrato nel corso dell’ultimo secolo è stato a più riprese anche officina meccanica e set cinematografico , mentre durante la Seconda guerra mondiale era stato occupato anche dalle truppe tedesche”. Oggi il convento è di proprietà dell’amministrazione comunale di Missaglia, impegnata in un rilancio culturale di questo gioiello cittadino.

“Siamo lieti di essere parte attiva di questo progetto di rilancio - prosegue Beretta -. Dopo alcuni contatti con l’associazione brianzola ProMedya (di cui Gianfranco Beretta è presidente, ndr), l’assessore alla Cultura Donatella Diacci e il sindaco Paolo Redaelli hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per promuovere progetti audiovisivi insieme allo staff di Brianza Channel e di Studi Araldici, e con la delegazione Anioc della Brianza”.