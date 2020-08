Valmadrera festeggia i cento anni di Giuseppe Ruberto

La persona più anziana di Valmadrera, Giuseppe Ruberto, ha festeggiato - in modalità esclusivamente anticovid - venerdì 28 agosto in Casa di Riposo Opera Pia Magistris il suo 100° compleanno. È un dato curioso che il la persona più anziana della città sia, in questo momento, un uomo e non una donna.

Nato a Serra San Bruno (Cz) nel 1920, Giuseppe si è trasferito a Valmadrera nel 1966 ed è stato residente fino a marzo dell'anno scorso in via Casnedi prima di entrare in casa di riposo. Cinque i figli, quattro maschi e una femmina (Antonio, Pasquale, Biagio, Mario e Maria ) e numerosi nipoti.

Il sindaco Rusconi, l'assessore Bosisio, la Giunta, le volontarie della Casa di Riposo hanno partecipato a questo momento di gioia con tutti i familiari e ringraziato il personale della Casa di Riposo che in un momento di difficoltà particolare lo ha permesso.